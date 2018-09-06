Четыре человека погибли в результате крушения вертолёта в Чехии
Об этом сообщает Ceskenoviny со ссылкой на заявление полиции.
Отмечается, что среди погибших три иностранца.
По данным агентства, два человека получили серьёзные травмы и скончались на месте. Ещё двое скончались в больнице.
Уточняется, что в результате падения вертолёта на здание внутри него никто не пострадал, так как в этот момент там не было людей.
Ранее по меньшей мере 17 человек, в том числе двое детей, погибли при крушении военного вертолёта в Эфиопии.