Четыре человека погибли в результате крушения вертолёта в Чехии

Трое мужчин и одна женщина погибли при крушении вертолёта в чешском городе Пльзень.

Об этом сообщает Ceskenoviny со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что среди погибших три иностранца.

По данным агентства, два человека получили серьёзные травмы и скончались на месте. Ещё двое скончались в больнице.

Уточняется, что в результате падения вертолёта на здание внутри него никто не пострадал, так как в этот момент там не было людей.

Ранее по меньшей мере 17 человек, в том числе двое детей, погибли при крушении военного вертолёта в Эфиопии.