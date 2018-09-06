В Киеве разбился частный вертолёт

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На Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолёт, ранения получили двое пассажиров.
В Киеве разбился частный вертолёт
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.

«Информация о падении вертолёта на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 07:22. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолёт является гражданским и принадлежит частной фирме. Госпитализированы двое пассажиров.

Ранее сообщалось, что трое мужчин и одна женщина погибли при крушении вертолёта в чешском городе Пльзень.

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