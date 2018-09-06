В Nina Ricci заявили, что найденный в Эймсбери флакон из-под духов является подделкой
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«Данный флакон является фейком. Бренд Nina Ricci активно сотрудничает с полицией, для того чтобы обнаружить, откуда появилась эта подделка... Флакон не является нашим: у нас таких флаконов нет, быть не может», — рассказала она в беседе с РИА Новости.
Ранее посольство России в Великобритании сравнило флакон духов на фотографии, обнародованной британской полицией в рамках расследования дела об отравлении в Солсбери, с пробиркой, которую продемонстрировал в ООН экс-госсекретарь США Колин Пауэлл.