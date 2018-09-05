В МИД Германии прокомментировали ситуацию с Вышинским

В Германии неоднократно отмечали, что свобода прессы и слова является высшей ценностью, что верно и для Украины. Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Германии Райнер Бройль, комментируя ситуацию вокруг судебного преследования главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Я не могу ничего сказать по конкретному судебному заседанию, но я могу вновь подчеркнуть, что свобода прессы и слова является высшей ценностью, и это верно, конечно, в том числе и для Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вышинского госпитализировали из зала Херсонского городского суда, само заседание было остановлено.

Также сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство защиты главы РИА Новости Украина о назначении ему медобследования в связи с резким ухудшением здоровья.