Онищенко оценил заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.

«Можно только восхититься недюжинным следственным даром британцев, которые по нечётким, мутным фотографиям определили фамилии этих граждан», — сказал он.

Со своей стороны, член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов в разговоре с НСН сказал, что правоохранительные органы Британии пытаются выйти из положения, предъявив весьма сомнительные обвинения.

«Никакого отношения к России это покушение не имеет», — отметил эксперт.

По его словам, никаких доказательств у Лондона нет и быть не может, речь идёт о чисто политической интриге.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить данные двух мужчин, которых Великобритания подозревает в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.