Эксперт прокомментировал данные о веществе в деле об отравлении Скрипалей

Президент Российского союза химиков Виктор Иванов прокомментировал в разговоре с RT данные о веществе в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, в котором говорится, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

«С позиции химии, даже если из этого флакона брали определённое вещество, потом закрыли опять и выбросили, то это абсолютно нельзя доказать, то ли это одно вещество или нет. Потому что они уже должны были изменить свои свойства, если они там оставались», — заявил эксперт.

По его словам, всё это является провокацией.

«Всё это белыми нитками, некрасиво, нелогично. Как специалист, как химик, я отказываюсь в это всё верить», — сказал Иванов.

Ранее стало известно, что постоянное представительство Великобритании попросит Совбез ООН внести в повестку заседания на четверг, 6 сентября, вопрос об инциденте в Солсбери.