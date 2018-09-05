В ОП назвали недружественным шагом обвинение Британии в адрес России по делу Скрипалей

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT публикацию Королевской прокурорской службой Британии имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.

«Это очередной недружественный шаг в отношении России. Россия не была допущена к расследованию, анализы и материалы не были переданы. Её отстранили, это очень выгодно. Сейчас сложная ситуация, обсуждается выход Великобритании из ЕС, много неурегулированных финансовых вопросов, поэтому нужно отвлечь внимание», — отметила Сутормина.

По её словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается улучшить свой имидж внутри страны за счёт дела Скрипалей.

«Они уже названы офицерами (ГРУ. — RT). Это могут быть подставные лица, мы не раз наблюдали. как сразу обвиняют Россию. К Терезе Мэй сложное отношение внутри страны. Ей нужно показать себя борцом с международным злом — как она представляет Россию», — заключила Сутормина.

Ранее британские прокуроры назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей россиян. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.