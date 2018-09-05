В МИД Германии заявили о работоспособности нормандского формата по Донбассу

Нормандский формат по Украине является работоспособным при условии готовности всех его участников к переговорам. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль в ходе брифинга.

«Не комментируя отдельных высказываний, мы убеждены, что нормандский формат может функционировать при условии, что стороны принимают в нём участие и готовы к переговорам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нормандский формат переговоров после гибели главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко собирать кощунственно.

При этом глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что на сегодняшний день альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу нет.