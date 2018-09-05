В Минобороны сообщили о нанесении 4 сентября удара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

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Самолёты ВКС России 4 сентября нанесли удары по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны сообщили о нанесении 4 сентября удара по объектам боевиков в сирийском Идлибе
  • Reuters

«В тот же день (4 сентября. — RT) четыре самолёта российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб», — сказал он.

По словам Конашенкова, удары российской авиации наносились «исключительно по выявленным и подтверждённым по нескольким каналам» объектам террористов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Идлибе представляет существенную угрозу для российских войск и обстановки в Сирии. По его словам, в неподконтрольной Дамаску провинции «сформировалось очередное гнездо терроризма»

В свою очередь замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что тема Сирии будет одной из основных на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на Генассамблее ООН.

Подробнее — в материале RT.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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