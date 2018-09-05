Эксперт объяснил слова Эрдогана о важности сотрудничества с Россией на фоне ситуации в Идлибе

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что сотрудничество между Москвой и Анкарой на фоне возможной военной операции армии Сирии в провинции Идлиб является очень важным.

«Это заявление Эрдогана идёт в унисон с теми предупреждениями, криками, которые мы слышим с Запада. Назрела необходимость уничтожить террористические группировки (по разным оценкам, от 10 тыс. до 60 тыс. боевиков). Это должна быть крупная операция. 1 млн человек в этом регионе проживают, среди них достаточно хорошо укоренились террористические группировки. Эти мирные жители тоже далеко не столь мирные: много семей террористов, которые вышли из предыдущих окружений по гуманитарных коридорам, были вывезены на спецтранспорте. Это зона ответственности Турции, наши блокпосты есть по границам, но турецкие блокпосты — по региону», — отметил Надеин-Раевский.

По его словам, для Эрдогана важен вопрос беженцев, которые после проведения операции могут прибыть в Турцию.

«К тем 3 млн сирийских беженцев добавится ещё довольно значительное количество в случае проведения подобной военной операции. Турки сейчас апеллируют к мирному решению вопроса — это большой позитив, предстоит крайне важная встреча в Тегеране Турции, Ирана и России. Сейчас ситуация зависит от того, какие решения будут приняты, как стороны собираются взаимодействовать. Озабоченность Анкары надо понять: драматическое увеличение переселенцев, часть из которых никуда не вернётся, — это бремя для Турции при безработице в 11%», — заключил Надеин-Раевский.

Ранее Эрдоган назвал важным сотрудничество с Россией на фоне ситуации в Идлибе.

Он также выразил надежду на то, что в ходе саммита Россия — Турция — Иран, который пройдёт 7 сентября в Тегеране, «удастся предотвратить действия сирийского режима».