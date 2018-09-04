Глава МИД Германии встретился с лидером сирийской оппозиции

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас встретился с главой оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Насром аль-Харири для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

Берлин выражает «большую обеспокоенность в связи с развитием ситуации в Идлибе», сообщил Маас.

«ФРГ и впредь будет делать ставку на политический процесс в деле урегулирования конфликта в Сирии», — добавил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предостерёг Сирию, Россию и Иран от перехода к активным вооружённым действиям в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. По мнению Дональда Трампа, это может привести к «гуманитарной трагедии».

7 сентября в Иране состоится саммит при участии Москвы, Тегерана и Анкары, главной темой которого станет урегулирование ситуации в Идлибе.