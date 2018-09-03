Путин 7 сентября отправится в Иран для участия в переговорах по Сирии

Президент России Владимир Путин 7 сентября отправится с рабочим визитом в Иран.

Об этом сказано на сайте Кремля.

«7 сентября президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Исламскую Республику Иран для участия в третьей трёхсторонней встрече глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», — говорится в сообщении.

В ходе визита планируется встреча с лидерами Ирана Хасаном Рухани и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Запланированы также отдельные двусторонние встречи президента России с лидерами Ирана и Турции», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что президенты России, Турции и Ирана в ходе саммита в Тегеране 7 сентября намерены обсудить все аспекты сирийского урегулирования, а также провокации с использованием химического оружия.