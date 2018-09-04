Эксперт прокомментировал протест Японии из-за мероприятий на Курилах по случаю окончания войны

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Востоковед и специалист по Японии Дмитрий Стрельцов в беседе с Nation News прокомментировал протест Токио из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырёх островах Южных Курил.
Эксперт прокомментировал протест Японии из-за мероприятий на Курилах по случаю окончания войны
  • ©Sergey Frolov
  • globallookpress.com

«Протест Японии носит чисто ритуальный характер и укладывается в политику нынешнего кабинета министров — консервативные ценности, патриотизм и опора на позитивный опыт исторического прошлого страны», — заявил Стрельцов.

По его словам, это нельзя назвать в полной мере ревизией итогов войны, но премьер-министр Синдзо Абэ старается консолидировать население вокруг патриотизма.

Как отметил эксперт, проблема не заключённого с тех времён мирного договора не является актуальной.

Стрельцов полагает, что самые главные проблемы двусторонних отношений — это слабое инвестиционное сотрудничество.

«У России и Японии слишком разные подходы, и пока мы не можем найти общий знаменатель», — сказал он.

Второй проблемой эксперт считает угрозу нацбезопасности двух стран в связи со сложной ситуацией на Корейском полуострове.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с НСН оценил протест Японии.

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