Эксперт прокомментировал протест Японии из-за мероприятий на Курилах по случаю окончания войны
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«Протест Японии носит чисто ритуальный характер и укладывается в политику нынешнего кабинета министров — консервативные ценности, патриотизм и опора на позитивный опыт исторического прошлого страны», — заявил Стрельцов.
По его словам, это нельзя назвать в полной мере ревизией итогов войны, но премьер-министр Синдзо Абэ старается консолидировать население вокруг патриотизма.
Как отметил эксперт, проблема не заключённого с тех времён мирного договора не является актуальной.
Стрельцов полагает, что самые главные проблемы двусторонних отношений — это слабое инвестиционное сотрудничество.
«У России и Японии слишком разные подходы, и пока мы не можем найти общий знаменатель», — сказал он.
Второй проблемой эксперт считает угрозу нацбезопасности двух стран в связи со сложной ситуацией на Корейском полуострове.
Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с НСН оценил протест Японии.