За работу в Сирии наградили более 100 российских военных медиков

Работавших в Сирии в течение нескольких месяцев российских военных врачей и специалистов тылового обеспечения медицинского отряда наградили медалями. Об этом сообщает РИА Новости.

Медалями были награждены более 100 человек, которые в Сирии оказали помощь нескольким тысячам мирных жителей.

«Помощь мы оказывали абсолютно разную. Кто-то жаловался на головные боли, а кому-то потребовалась более серьёзная помощь», — отметил врач-анестезиолог отряда Кирилл Шлокин.

Отмечается, что также российские военные врачи работают в гуманитарных коридорах в Сирии.

В июне сообщалось, что военные врачи из России провели приём жителей Сирии в пригороде Дамаска.