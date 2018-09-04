За работу в Сирии наградили более 100 российских военных медиков
Медалями были награждены более 100 человек, которые в Сирии оказали помощь нескольким тысячам мирных жителей.
«Помощь мы оказывали абсолютно разную. Кто-то жаловался на головные боли, а кому-то потребовалась более серьёзная помощь», — отметил врач-анестезиолог отряда Кирилл Шлокин.
Отмечается, что также российские военные врачи работают в гуманитарных коридорах в Сирии.
В июне сообщалось, что военные врачи из России провели приём жителей Сирии в пригороде Дамаска.