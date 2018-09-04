За работу в Сирии наградили более 100 российских военных медиков

Короткая ссылка
Работавших в Сирии в течение нескольких месяцев российских военных врачей и специалистов тылового обеспечения медицинского отряда наградили медалями. Об этом сообщает РИА Новости.

Медалями были награждены более 100 человек, которые в Сирии оказали помощь нескольким тысячам мирных жителей. 

«Помощь мы оказывали абсолютно разную. Кто-то жаловался на головные боли, а кому-то потребовалась более серьёзная помощь», — отметил врач-анестезиолог отряда Кирилл Шлокин.

Отмечается, что также российские военные врачи работают в гуманитарных коридорах в Сирии.

В июне сообщалось, что военные врачи из России провели приём жителей Сирии в пригороде Дамаска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить