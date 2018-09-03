В ООН рассказали о росте смертности беженцев на пути в Европу

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Агентство ООН по делам беженцев опубликовало доклад, в котором говорится, что в 2018 году в районе Средиземного моря возрос уровень смертности среди мигрантов, которые направляются в Европу.
В ООН рассказали о росте смертности беженцев на пути в Европу
  • Reuters

Как указывается в отчёте, в данном районе к концу июля 2018 года погибли или пропали без вести более 1,6 тыс. человек, согласно статистике вышло, что в море умер каждый 18-й беженец.

При этом агентство отмечает, что число мигрантов, прибывших в Европу через Грецию, Италию и Испанию с января по июль нынешнего года, сократилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В докладе уточняется, что это связано с усилением береговой охраны в Ливии, так как это привело к увеличению количества перехваченных судов с мигрантами.

В середине июня французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Европа переживает политический кризис, вызванный проблемами вторичной миграции.

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