Премьер Чехии заявил, что вопрос миграции разделил Европу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в эфире телеканала TVPrima, что в настоящее время в Европе много различных мнений по вопросу миграции.

«Европа разделена. Макрон даже хочет организовать саммит по распространению нелегальных мигрантов, это ненормально», — приводит слова Бабиша чешское издание Parlamentni Listy.

Премьер Чехии считает, что необходимо полностью остановить нелегальную миграцию в Европу.

Он добавил, что такие ситуации, когда Мальта отказалась принять судно с беженцами, а Испания его принимает, неприемлемы.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не будет принимать африканских беженцев из-за наплыва мигрантов с Украины.

В середине июня французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Европа переживает политический кризис, вызванный проблемами вторичной миграции.