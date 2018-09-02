Премьер Чехии заявил, что вопрос миграции разделил Европу
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«Европа разделена. Макрон даже хочет организовать саммит по распространению нелегальных мигрантов, это ненормально», — приводит слова Бабиша чешское издание Parlamentni Listy.
Премьер Чехии считает, что необходимо полностью остановить нелегальную миграцию в Европу.
Он добавил, что такие ситуации, когда Мальта отказалась принять судно с беженцами, а Испания его принимает, неприемлемы.
Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не будет принимать африканских беженцев из-за наплыва мигрантов с Украины.
В середине июня французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Европа переживает политический кризис, вызванный проблемами вторичной миграции.