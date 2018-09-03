Сенатор Клишас прокомментировал возможность включения «Медузы» в список СМИ-иноагентов

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас оценил в беседе с RT возможность включения «Медузы» в список СМИ-иноагентов.
Сенатор Клишас прокомментировал возможность включения «Медузы» в список СМИ-иноагентов
  • РИА Новости

По его мнению, целью внесения поправок, установивших возможность включения СМИ в реестр СМИ-иноагентов, являлась необходимость информирования о распространении материалов в интересах иностранного государства. В современных условиях это является важной гарантией соблюдения и защиты прав российских граждан.

«Включение иностранного СМИ в реестр СМИ-иноагентов осуществляется Минюстом России в соответствии с заявлением иностранного СМИ или документов, поступивших от органов государственной власти. В случае выявления финансирования деятельности интернет-издания «Медуза» за счёт средств иностранных источников данное СМИ может быть включено в реестр СМИ-иноагентов в установленном порядке. Решения о признании СМИ иноагентом будут иметь исключительный характер как зеркальный ответ на действия иностранных государств в отношении российских СМИ», — пояснил Клишас.

Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».

В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.

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