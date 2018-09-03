В ФСБ заявили об активизации пропаганды ИГ через социальные сети
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«Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, вербовка боевиков именно через соцсети», — цитирует ТАСС Беседу.
Ранее в ФСБ сообщили, что доходы ИГ с 2014 года снизились в 10 раз.
В мае секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал страны — члены ОДКБ бороться с деятельностью ИГ в сети.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.