Патрушев призвал страны ОДКБ бороться с деятельностью ИГ в сети

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Странам — членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо бороться с деятельностью террористической организации «Исламское государство»* в интернете. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев призвал страны ОДКБ бороться с деятельностью ИГ в сети
  • Николай Патрушев
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В качестве приоритетного направления нам нужно сосредоточить усилия на противодействии использованию интернета в интересах международных террористических организаций, в первую очередь ИГ, и привлечению граждан из государств — членов ОДКБ к участию в вооружённых конфликтах на стороне подобных организаций», — заявил он на встрече секретарей совбезов ОДКБ.

Он отметил актуальность проведения операции по противодействию преступности в сфере информационных технологий «ПРОКСИ».

Ранее Патрушев заявил об усилении угрозы странам ОДКБ, которая исходит от афганских боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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