Патрушев призвал страны ОДКБ бороться с деятельностью ИГ в сети
- Николай Патрушев
- © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«В качестве приоритетного направления нам нужно сосредоточить усилия на противодействии использованию интернета в интересах международных террористических организаций, в первую очередь ИГ, и привлечению граждан из государств — членов ОДКБ к участию в вооружённых конфликтах на стороне подобных организаций», — заявил он на встрече секретарей совбезов ОДКБ.
Он отметил актуальность проведения операции по противодействию преступности в сфере информационных технологий «ПРОКСИ».
Ранее Патрушев заявил об усилении угрозы странам ОДКБ, которая исходит от афганских боевиков.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.