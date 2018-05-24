Патрушев призвал страны ОДКБ бороться с деятельностью ИГ в сети

Странам — членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо бороться с деятельностью террористической организации «Исламское государство»* в интернете. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«В качестве приоритетного направления нам нужно сосредоточить усилия на противодействии использованию интернета в интересах международных террористических организаций, в первую очередь ИГ, и привлечению граждан из государств — членов ОДКБ к участию в вооружённых конфликтах на стороне подобных организаций», — заявил он на встрече секретарей совбезов ОДКБ.

Он отметил актуальность проведения операции по противодействию преступности в сфере информационных технологий «ПРОКСИ».

Ранее Патрушев заявил об усилении угрозы странам ОДКБ, которая исходит от афганских боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.