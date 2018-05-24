Патрушев заявил об усилении исходящей от афганских боевиков угрозы странам ОДКБ
- Николай Патрушев
- © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств — членов ОДКБ. Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15—20 тыс., в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях — до 7 тыс.», — сказал Патрушев.
По его словам, обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране террористических группировок. Он отметил, что усиливаются риски проникновения террористов в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
В этой связи Патрушев выступил за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшилась с появлением там террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.