Патрушев заявил об усилении исходящей от афганских боевиков угрозы странам ОДКБ

Численность боевиков на севере Афганистана доходит до 20 тыс. человек, усиливается угроза странам — членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств — членов ОДКБ. Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15—20 тыс., в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях — до 7 тыс.», — сказал Патрушев.

По его словам, обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране террористических группировок. Он отметил, что усиливаются риски проникновения террористов в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

В этой связи Патрушев выступил за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшилась с появлением там террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.