Путин заявил об ухудшении ситуации в Афганистане из-за противоборства между ИГ и талибами

Ситуация в Афганистане ухудшилась с появлением там террористической организации «Исламское государство»*, которая вступила в противоборство с «Талибаном»**, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Федерального собрания.

«Действительно, она (ситуация в Афганистане. — RT) ухудшилась, это правда... Если бы там не было Соединённых Штатов, наверное, было бы ещё хуже», — сказал Путин, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина по поводу роста террористической угрозы, исходящей из Афганистана за время присутствия там коалиции США.

Он отметил, что по всей протяжённости границ между Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном «уже практически целиком стоит «Талибан», а его противоборство с ИГ «ухудшает ситуацию».

Ранее в МИД России рассказали, что ИГ нарастило свою мощь в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.