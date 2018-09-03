В ФСБ заявили о снижении доходов ИГ за четыре года в 10 раз

В ФСБ России заявили, что доходы террористической организации «Исламское государство»* с 2014 года снизились в 10 раз.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергея Беседу.

«Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в $3 млрд, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удаётся получить $200—300 млн в год», — сказал Беседа.

По его словам, это связано с тем, что «значительно снизились поступления от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.