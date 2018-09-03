Песков прокомментировал заявление Макрона о желании Путина «демонтировать» Евросоюз
- РИА Новости
«Что касается отношения президента Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в таком изрядно подмороженном состоянии. Что, как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни стран — членов ЕС, ни России», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он также отметил, что Россия будет готова вступить на путь оживления и нормализации отношений с ЕС, когда такую готовность проявит Брюссель.
«Тем более что по некоторым сегментам эти отношения продолжаются и в плане энергодиалога, и по другим темам», — добавил Песков.
Ранее Макрон заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина, однако считает, что он мечтает о развале ЕС.
Эксперт в беседе с RT прокомментировал это заявление и отметил, что Макрон находится под сильным давлением США.