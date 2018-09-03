Эксперт оценил заявление Макрона о том, что Путин мечтает «демонтировать» Евросоюз
- Reuters
«Макрон вообще противоречивый политик. Он находится под сильным давлением США. При этом совсем недавно делал заявления о том, что они оказывают сильное давление на ЕС, но Европе надо развиваться самостоятельным путём. Очевидно, что его риторика — следствие противостояния стран. Макрон хочет показать, что является «объективным» политиком, который выступает не только с антиамериканскими заявлениями, но и с антироссийскими», — полагает Безпалько.
При этом эксперт добавил, что для России важен единый Евросоюз, прежде всего с экономической точки зрения.
«России выгоден ЕС, с которым выстроены хорошие партнёрские торгово-экономические отношения, а не его распад, стагнация экономики и потеря рынка сбыта, выстраивание новых правил каждой страной — это очевидно», — заключил Безпалько.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина, однако считает, что он мечтает о развале ЕС.