Эксперт оценил заявление Макрона о том, что Путин мечтает «демонтировать» Евросоюз

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Анастасия Румянцева
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, российский лидер Владимир Путин, мечтает о «демонтаже» Евросоюза.
Эксперт оценил заявление Макрона о том, что Путин мечтает «демонтировать» Евросоюз
  • Reuters

«Макрон вообще противоречивый политик. Он находится под сильным давлением США. При этом совсем недавно делал заявления о том, что они оказывают сильное давление на ЕС, но Европе надо развиваться самостоятельным путём. Очевидно, что его риторика — следствие противостояния стран. Макрон хочет показать, что является «объективным» политиком, который выступает не только с антиамериканскими заявлениями, но и с антироссийскими», — полагает Безпалько.

При этом эксперт добавил, что для России важен единый Евросоюз, прежде всего с экономической точки зрения.

«России выгоден ЕС, с которым выстроены хорошие партнёрские торгово-экономические отношения, а не его распад, стагнация экономики и потеря рынка сбыта, выстраивание новых правил каждой страной — это очевидно», — заключил Безпалько.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина, однако считает, что он мечтает о развале ЕС.

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