Макрон заявил, что Путин мечтает «демонтировать» Евросоюз

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина, однако считает, что он метает о развале ЕС.

«Я уважаю Владимира Путина и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — сказал он в интервью шведскому телеканалу SVT.

10 августа сообщалось, что Путин в ходе разговора с Макроном подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии и возвращение беженцев домой.

Также лидеры дали высокую оценку совместной российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи в Сирии.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил обсуждение Россией и Францией ускорения политического урегулирования в Сирии.

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