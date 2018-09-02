Глава МИД Германии: ЕС должен защищать свои интересы в свете введения США пошлин

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в беседе с изданием Bild заявил, что Европа должна отстаивать собственные интересы на фоне политики Соединённых Штатов в сфере торговли.

«Мы не должны сидеть как кролик перед удавом в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин (со стороны США. — RT)... Мы должны решительно защищать собственные интересы в свете таких акций. Речь идёт не только о более чем 80 млн немцев, но о Европе, где проживают 500 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Ранее Маас в ходе выступления на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом раскритиковал позицию США по реализации проекта строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал высказывание министра.