МИД ФРГ: ЕС необходимы добрососедские отношения с Россией в долгосрочной перспективе

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в добрососедских и доверительных отношениях с Россией в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.
МИД ФРГ: ЕС необходимы добрососедские отношения с Россией в долгосрочной перспективе
  • РИА Новости

По словам министра, важно развивать культуру общих согласованных действий в восточной политике.

«Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских доверительных отношениях с Россией в интересах собственной же безопасности», — заявил Маас.

Он отметил, что между всеми членами ЕС должно быть взаимопонимание касательно принципов общего реагирования в отношении восточных соседей.

Ранее Маас заявил, что санкционная политика США в отношении ряда государств заставляет Евросоюз реагировать и искать ответ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить