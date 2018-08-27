МИД ФРГ: ЕС необходимы добрососедские отношения с Россией в долгосрочной перспективе
- РИА Новости
По словам министра, важно развивать культуру общих согласованных действий в восточной политике.
«Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских доверительных отношениях с Россией в интересах собственной же безопасности», — заявил Маас.
Он отметил, что между всеми членами ЕС должно быть взаимопонимание касательно принципов общего реагирования в отношении восточных соседей.
Ранее Маас заявил, что санкционная политика США в отношении ряда государств заставляет Евросоюз реагировать и искать ответ.