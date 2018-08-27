МИД ФРГ: ЕС необходимы добрососедские отношения с Россией в долгосрочной перспективе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в добрососедских и доверительных отношениях с Россией в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

По словам министра, важно развивать культуру общих согласованных действий в восточной политике.

«Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских доверительных отношениях с Россией в интересах собственной же безопасности», — заявил Маас.

Он отметил, что между всеми членами ЕС должно быть взаимопонимание касательно принципов общего реагирования в отношении восточных соседей.

Ранее Маас заявил, что санкционная политика США в отношении ряда государств заставляет Евросоюз реагировать и искать ответ.