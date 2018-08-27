Эксперт оценил слова главы МИД ФРГ о необходимости пересмотреть отношения с США

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Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов оценил в беседе с ФАН слова главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости пересмотреть внешнюю политику в отношении США.
Эксперт оценил слова главы МИД ФРГ о необходимости пересмотреть отношения с США
  • ©Karl-Heinz Spremberg
  • globallookpress.com

Как заявил эксперт, Берлин вынужден анализировать такие вещи, как американские санкции против России.

«В ЕС прекрасно понимают, что санкции вредят им, но вынуждены идти на поводу у Вашингтона», — отметил Иванов.

По его мнению, Германия будет строить более прагматичные отношения с Соединёнными Штатами, пересмотрит договор о трансатлантическом сотрудничестве, но не сможет отказаться от присоединения к антироссийским санкциям.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов прокомментировал намерение Мааса пересмотреть внешнюю политику в отношении США.

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