Эксперт оценил слова главы МИД ФРГ о необходимости пересмотреть отношения с США
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- globallookpress.com
Как заявил эксперт, Берлин вынужден анализировать такие вещи, как американские санкции против России.
«В ЕС прекрасно понимают, что санкции вредят им, но вынуждены идти на поводу у Вашингтона», — отметил Иванов.
По его мнению, Германия будет строить более прагматичные отношения с Соединёнными Штатами, пересмотрит договор о трансатлантическом сотрудничестве, но не сможет отказаться от присоединения к антироссийским санкциям.
Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов прокомментировал намерение Мааса пересмотреть внешнюю политику в отношении США.