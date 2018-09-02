СМИ сообщили о взрывах у авиабазы в Сирии
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Report: two powerful explosions rock Damascus, al-Mezzeh military airport hit#Syriapic.twitter.com/ZuQ9mWlam0— Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 1 сентября 2018 г.
Ранее СМИ сообщили, что представители военной разведки США составили предварительный список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в разговоре с RT сообщения о составленном в США списке возможных целей для удара в Сирии.