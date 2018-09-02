СМИ сообщили о взрывах у авиабазы в Сирии

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RT
Возле сирийской авиабазы под Дамаском произошло два мощных взрыва. Как сообщает телеканал Press TV, сирийские системы ПВО перехватили выпущенные по базе ракеты. По некоторым данным, ракетный обстрел привёл ко взрывам на складе боеприпасов близ военного аэродрома.
СМИ сообщили о взрывах у авиабазы в Сирии
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Ранее СМИ сообщили, что представители военной разведки США составили предварительный список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в разговоре с RT сообщения о составленном в США списке возможных целей для удара в Сирии.

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