Эксперт оценил сообщения о составленном в США списке возможных целей для удара в Сирии

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Анна Лушникова
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в разговоре с RT сообщения СМИ о составленном представителями военной разведки США списке возможных целей в Сирии для нанесения воздушного удара.
Эксперт оценил сообщения о составленном в США списке возможных целей для удара в Сирии
  • Reuters

«Сирия буквально уходит из-под пальцев США, идёт быстрое и успешное послевоенное устройство. А американцы в этом не заинтересованы, они хотят там закрепиться. Но сейчас все их планы, по крайней мере идея смены режима, терпят поражение. Также они хотят снова развязать конфликт в Сирии и втянуть в эту войну Россию, чтобы та тратила больше ресурсов, подрывая свою экономику. Одной из причин может быть и желание США перевести стрелки от проблем внутри страны на вот эту атаку», — считает Блохин.

По его словам, «чтобы вселить страх как в противников, так и в союзников, США готовы на такие акции и непредсказуемые действия».

Ранее, как сообщают СМИ, представители военной разведки США составили предварительный список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.

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