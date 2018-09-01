Турция осудила решение США прекратить финансирование БАПОР

В МИД Турции заявили, что Анкара разочарована решением Вашингтона прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Турции, решение США негативно скажется на жизнях более пяти миллионов палестинцев.

В МИД Турции добавили, что подобный шаг навредит поиску решения по урегулированию палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств, стабильности и миру в регионе.

Вопрос продолжения функционирования БАПОР будет обсуждаться на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 27 сентября.

Ранее сообщалось, что решение США прекратить финансирование осудили в Палестине.