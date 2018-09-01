Турция осудила решение США прекратить финансирование БАПОР
- ©Mahmoud Issa
- globallookpress.com
Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Турции, решение США негативно скажется на жизнях более пяти миллионов палестинцев.
В МИД Турции добавили, что подобный шаг навредит поиску решения по урегулированию палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств, стабильности и миру в регионе.
Вопрос продолжения функционирования БАПОР будет обсуждаться на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 27 сентября.
Ранее сообщалось, что решение США прекратить финансирование осудили в Палестине.