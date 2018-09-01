В Палестине прокомментировали отказ США от финансирования БАПОР
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека.
«Мы выступаем против решения США и полностью осуждаем его», — заявил Орейкат.
По его мнению, решение администрации США как по финансированию БАПОР, так и по отношению к Иерусалиму являются не только нарушением международного права, но «дарами для сил экстремизма и терроризма в регионе».
Ранее Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что американская сторона приняла решение прекратить финансирование БАПОР.