В Палестине прокомментировали отказ США от финансирования БАПОР

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Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат прокомментировал решение США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека.

«Мы выступаем против решения США и полностью осуждаем его», — заявил Орейкат.

По его мнению, решение администрации США как по финансированию БАПОР, так и по отношению к Иерусалиму являются не только нарушением международного права, но «дарами для сил экстремизма и терроризма в регионе».

Ранее Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что американская сторона приняла решение прекратить финансирование БАПОР.

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