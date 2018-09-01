Эксперт прокомментировал попытку боевиков прорваться к Пальмире

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что боевики, которые пытались прорваться к Пальмире, должны были провести серию терактов в этом районе и захватить город за неделю.

«Эти провокации могут быть связаны с «химической атакой» в Идлибе, которая, по мнению американцев, будет инициирована правительственными войсками Башара Асада против мирных жителей. Но все прекрасно понимают, что, скорее всего, за химатакой будут стоять «Белые каски», которые фактически опять станут вбрасывать кадры в СМИ о том, что погибают мирные жители... Это делается для того, чтобы американцы нанесли ракетный удар по стратегическим объектам Сирии», — считает эксперт.

Также, по его словам, американцы в данный момент всеми силами будут пытаться перехватить у России инициативу по урегулированию ситуации в САР.

«Сейчас, когда фактически военная операция вышла на финишную прямую, практически весь мир понимает, что её эффективность — заслуга России, Ирана, Турции и правительственных войск Башара Асада. Но американцам нужно перехватить инициативу у России, и они будут делать для этого всё. Нельзя исключать провокаций, связанных с ситуацией вокруг Пальмиры и Идлиба. Они могут произойти в самое ближайшее время. Но то, что за этим последует, будет в большей мере зависеть от позиции России и от ответственности американцев. И если они совсем безответственные, то их действия приведут к очередной эскалации в Сирии», — заключил Гусев.

Ранее сообщалось, что боевики, которые пытались прорваться к Пальмире, должны были провести серию терактов в этом районе и захватить город за неделю.