Эксперт прокомментировал сообщения об американской подлодке в Средиземном море

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Анна Лушникова
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что американская атомная подводная лодка, вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара. В Пентагоне заявили, что это «запланированный технический визит».
Эксперт прокомментировал сообщения об американской подлодке в Средиземном море
  • © U.S. Navy / Heather Judkins

«Дело не столько в одной лодке. У американцев там расположен флот, НАТО держит свои военно-морские силы, есть базы. Туда регулярно заходят и выходят корабли. Поэтому сложно сказать, какой визит запланированный, а какой нет, прикрыться можно чем угодно. Дело в политике США», — сказал эксперт.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что американская атомная подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс» типа «Лос-Анджелес», вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара.

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