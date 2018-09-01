Эксперт прокомментировал сообщения об американской подлодке в Средиземном море

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что американская атомная подводная лодка, вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара. В Пентагоне заявили, что это «запланированный технический визит».

«Дело не столько в одной лодке. У американцев там расположен флот, НАТО держит свои военно-морские силы, есть базы. Туда регулярно заходят и выходят корабли. Поэтому сложно сказать, какой визит запланированный, а какой нет, прикрыться можно чем угодно. Дело в политике США», — сказал эксперт.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что американская атомная подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс» типа «Лос-Анджелес», вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара.