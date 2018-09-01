Эксперт прокомментировал сообщения об американской подлодке в Средиземном море
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«Дело не столько в одной лодке. У американцев там расположен флот, НАТО держит свои военно-морские силы, есть базы. Туда регулярно заходят и выходят корабли. Поэтому сложно сказать, какой визит запланированный, а какой нет, прикрыться можно чем угодно. Дело в политике США», — сказал эксперт.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что американская атомная подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс» типа «Лос-Анджелес», вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара.