СМИ: Атомная подводная лодка США вошла в порт Гибралтара
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Как сообщает издание Gibraltar Chronicle, подлодку заметили в районе порта в четверг, 30 августа.
В газете отмечают, что, по словам свидетелей, к субмарине попытался приблизиться катер испанской таможни, но гибралтарская полиция его остановила.
Британские вооружённые силы, дислоцированные в Гибралтаре, в своём аккаунте в Twitter подтвердили, что заход подводной лодки США был запланирован.
Ранее сообщалось, что в Средиземном море экипаж российского фрегата «Адмирал Эссен» сумел отследить и взять на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо».