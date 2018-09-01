СМИ: Атомная подводная лодка США вошла в порт Гибралтара

Американская атомная подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс» типа «Лос-Анджелес», вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара.

Как сообщает издание Gibraltar Chronicle, подлодку заметили в районе порта в четверг, 30 августа.

В газете отмечают, что, по словам свидетелей, к субмарине попытался приблизиться катер испанской таможни, но гибралтарская полиция его остановила.

Британские вооружённые силы, дислоцированные в Гибралтаре, в своём аккаунте в Twitter подтвердили, что заход подводной лодки США был запланирован.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море экипаж российского фрегата «Адмирал Эссен» сумел отследить и взять на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо».