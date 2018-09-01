Лавров: Россия не будет вставать в «позу обиженного» и прекращать диалог с США

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телепрограмме «Вести в субботу с Сергеем Брилёвым» заявил, что Россия не планирует вставать в «позу обиженного» и прекращать диалог с США.
Лавров: Россия не будет вставать в «позу обиженного» и прекращать диалог с США
  • Reuters

Текст интервью опубликован на сайте МИД России.

«Мы должны работать со всеми коллегами, какие бы проблемы ни возникали в отношениях. Мы не из тех стран, которые встают в позу «обиженного» — мол, если вы сказали про нас что-то не очень правильное, то мы не будем общаться. Это не наш метод. Мы всегда принципиально оцениваем действия наших партнёров, когда мы с ними не согласны. Но мы никогда не захлопываем дверь», — заявил Лавров.

Он отметил, что никто не хочет быть в ссоре с США, наоборот, все стремятся иметь нормальные, конструктивные отношения.

Тем не менее, по его словам, любая уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют. Диктуют в такой форме, что все сложившиеся за десятилетия договорённости «идут побоку».

Лавров добавил, что в Вашингтоне есть немало политиков, которые осознают ненормальность нынешних отношений двух стран.

Ранее Лавров заявил о готовности России укреплять взаимодействие с США по Сирии.

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