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Лавров назвал «нормальной вещью» учения России в Средиземном море

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Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море являются нормальной вещью и полностью соответствуют международным нормам. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров назвал «нормальной вещью» учения России в Средиземном море
  • РИА Новости

«Такие манёвры — это нормальная вещь. Любое государство имеет право проводить манёвры в соответствии с международным правом либо на своей территории, либо на территории других государств по согласованию с ними, либо в открытом море, что полностью соответствует всем международным нормам», — сказал он.

Он также отметил, что «бурная реакция на Западе» может идти «в русле той страшилки, которую по всему миру сейчас распространяют, обвиняя Россию во всём без исключения, что происходит на планете».

«Только пока, по-моему, нам не инкриминировали ответственность за землетрясения и цунами», — заключил он.

Ранее Минобороны России анонсировало масштабные учения в Средиземном море с участием сил ВМФ и ВКС России.

28 августа в Соединённых Штатах отметили, что рассчитывают на «профессиональные и безопасные» манёвры российских кораблей в Средиземном море. 

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