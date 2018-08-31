Лавров заявил о готовности России укреплять взаимодействие с США по Сирии
- РИА Новости
«Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие по урегулированию кризиса в той части Ближнего Востока и северной Африки было более предметным, более нацеленным на продвижение урегулирования, в том числе в политической сфере», — сказал он на пресс-конференции.
По словам министра, Россия будет готова «двигаться в том направлении настолько, насколько американская сторона сочтёт для себя возможным».
Ранее Лавров рассказал о контактах российской и американской сторон по ситуации вокруг сирийского Идлиба.