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Лавров заявил о готовности России укреплять взаимодействие с США по Сирии

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Россия готова укреплять взаимодействие с США по ситуации в Сирии как в военной сфере, так и в политической. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о готовности России укреплять взаимодействие с США по Сирии
  • РИА Новости

«Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие по урегулированию кризиса в той части Ближнего Востока и северной Африки было более предметным, более нацеленным на продвижение урегулирования, в том числе в политической сфере», — сказал он на пресс-конференции. 

По словам министра, Россия будет готова «двигаться в том направлении настолько, насколько американская сторона сочтёт для себя возможным».

Ранее Лавров рассказал о контактах российской и американской сторон по ситуации вокруг сирийского Идлиба.

RT вёл прямую трансляцию.

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