Лавров заявил о готовности России укреплять взаимодействие с США по Сирии

Россия готова укреплять взаимодействие с США по ситуации в Сирии как в военной сфере, так и в политической. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие по урегулированию кризиса в той части Ближнего Востока и северной Африки было более предметным, более нацеленным на продвижение урегулирования, в том числе в политической сфере», — сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, Россия будет готова «двигаться в том направлении настолько, насколько американская сторона сочтёт для себя возможным».

Ранее Лавров рассказал о контактах российской и американской сторон по ситуации вокруг сирийского Идлиба.

RT вёл прямую трансляцию.