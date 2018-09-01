В США агенты ФБР задержали подозреваемых в подготовке стрельбы в школах

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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали пятерых человек в американском штате Нью-Мексико, которые готовились устроить стрельбу в школах.

Об этом сообщает Fox News.

Как отметили прокуроры, предполагается, что данная группа людей тренировала детей, подготавливая их к нападению на школы. Они учили их обращаться с огнестрельным оружием и обучали основам тактики.

Во дворе дома подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли 11 детей, родителями которых, вероятнее всего, являются сами задержанные.

Также на территории участка обнаружены останки трёхлетнего мальчика, который, скорее всего, тоже является сыном одного из задержанных.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, подозреваемых в причастности к стрельбе, которая произошла в одной из школ Сан-Франциско.

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