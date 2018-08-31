В Сан-Франциско задержали трёх человек после сообщения о стрельбе в школе
Об этом сообщает CBS.
Уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек. На месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие.
По данным телеканала, около школы продолжают находиться около двух десятков сотрудников полиции. Входы и выходы в образовательное учреждение перекрыты, ученикам предписано не выходить из кабинетов.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что в канадском Торонто полиция эвакуировала людей из здания торгового центра «Йоркдейл» после сообщений о стрельбе.