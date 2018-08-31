В Сан-Франциско задержали трёх человек после сообщения о стрельбе в школе

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Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, подозреваемых в причастности к стрельбе, которая произошла в одной из школ Сан-Франциско.

Об этом сообщает CBS.

Уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек. На месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие.

По данным телеканала, около школы продолжают находиться около двух десятков сотрудников полиции. Входы и выходы в образовательное учреждение перекрыты, ученикам предписано не выходить из кабинетов.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в канадском Торонто полиция эвакуировала людей из здания торгового центра «Йоркдейл» после сообщений о стрельбе.

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