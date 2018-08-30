В Торонто эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе

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В Торонто полиция эвакуировала людей из здания торгового центра «Йоркдейл» после сообщений о стрельбе.
В Торонто эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе
  • Reuters
  • © Carlo Allegri

«Звуки выстрелов в «Йоркдейле». Полицейские оцепили район. Торговый центр эвакуируется», — отмечается в сообщении полиции в Twitter.

По предварительной информации, никто не пострадал. Другие подробности инцидента пока не сообщаются. 

Ранее стало известно, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон.

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