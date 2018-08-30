В Торонто эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе

В Торонто полиция эвакуировала людей из здания торгового центра «Йоркдейл» после сообщений о стрельбе.

«Звуки выстрелов в «Йоркдейле». Полицейские оцепили район. Торговый центр эвакуируется», — отмечается в сообщении полиции в Twitter.

Sounds of gunshots @yorkdalestyle Officers have confirmed a discharge in the area. Mall is being evacuated. Avoid the area @TPS32Div 1605887 ^ma — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 30 августа 2018 г.

По предварительной информации, никто не пострадал. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон.