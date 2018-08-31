В секторе Газа в столкновениях пострадали по меньшей мере 180 человек
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«По состоянию на 19:30 (время совпадает с мск. — RT), на восточных границах сектора Газа 180 палестинцев получили ранения разной степени тяжести в столкновениях с израильской армией, тяжело была ранена сотрудница Минздрава», — заявил аль-Кидра.
По его словам, 38 палестинцев были госпитализированы.
По данным информагентства, в боях участвовали сотни палестинцев, некоторые жгли шины.
Ранее сообщалось, что палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с военнослужащими Израиля.