В Госдуме оценили заявление Госдепа США по поводу ситуации в Азовском море

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT обвинения в адрес России со стороны США о преследовании судов в Азовском море.

«Соединённые Штаты последовательно создают из России образ страны, нарушающей все возможные принципы международных отношений, хотя давно занимаются такими вещами сами — это стало недоброй традицией вашингтонской политики, причём независимо от того, какая администрация находится у власти в Белом доме. Вот настал черёд поговорить о проблемах черноморских и азовских. Всё, что в данном случае инкриминируется Российской Федерации, является домыслами и частью информационной войны», — заявил Новиков.

По его словам, одна из причин ситуации в Азовском море — попытка создать для Украины образ жертвы.

«Есть все основания говорить о двойных стандартах в этой ситуации, они созданы самими Штатами. В данном случае мы видим согласованные действия двух внешнеполитических ведомств — США и киевского, по дискредитации России. Одномоментно это повод привлечь внимание к Киеву, в очередной раз попытаться создать в глазах международного сообщества из порошенковской Украины образ жертвы, государства, атакованного со стороны России», — сказал депутат.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявление Госдепа по поводу ситуации в Азовском море, призвав Вашингтон «прекратить вступаться за бесчинствующих» подопечных в регионе.