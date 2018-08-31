Премьер Ирака отправил в отставку советника по нацбезопасности

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади уволил советника по национальной безопасности Фалеха аль-Файяда.

Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на указ главы кабмина.

Отмечается, что Аль-Файяд также отстранён от руководства Службой национальной безопасности Ирака.

Чиновник был отправлен в отставку в связи с его «вовлечённостью в политическую и партийную деятельность, что противоречит его работе в такой чувствительной сфере, как сфера безопасности».

Ранее СМИ писали, что президент Афганистана Ашраф Гани не принял отставку глав Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Национального директората безопасности страны.