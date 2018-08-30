МИД: у России нет скрытой повестки в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что у России нет скрытой повестки в Сирии.

«Россия последовательно действует в интересах мира в Сирии. У нас нет никакой скрытой повестки в этой стране. Мы продолжим чётко следовать этим курсом во благо сирийского народа и сохранения Сирии как суверенного единого государства вне зависимости от того, много или мало единомышленников мы встретим на этом пути», — сказала Захарова.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее официальный представитель российского МИД также сообщила, что в Сирии сложились предпосылки для окончательной ликвидации террористов.