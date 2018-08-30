Лавров 30 августа проведёт в Москве встречу с главой МИД Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 августа проведёт в Москве встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

РИА Новости

Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отмечается, что в ходе встречи главы МИД двух стран намерены обсудить политическое урегулирование. RT ведёт прямую трансляцию.