Лавров 30 августа проведёт в Москве встречу с главой МИД Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 августа проведёт в Москве встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
- РИА Новости
Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отмечается, что в ходе встречи главы МИД двух стран намерены обсудить политическое урегулирование.
RT ведёт прямую трансляцию.
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