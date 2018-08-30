Захарова: в Сирии сложились предпосылки для окончательной ликвидации террористов
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«В развитии ситуации в Сирии создались предпосылки для качественной перемены к лучшему: окончательной ликвидации террористов на территории страны, начала реального политического процесса, оживления экономической активности, возвращения на родину беженцев и ВПЛ», — сказала Захарова.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 августа проведёт в Москве встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.