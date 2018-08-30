Захарова: в Сирии сложились предпосылки для окончательной ликвидации террористов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила о появившихся предпосылках для качественной перемены ситуации в Сирии к лучшему.

«В развитии ситуации в Сирии создались предпосылки для качественной перемены к лучшему: окончательной ликвидации террористов на территории страны, начала реального политического процесса, оживления экономической активности, возвращения на родину беженцев и ВПЛ», — сказала Захарова.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 августа проведёт в Москве встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.