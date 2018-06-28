В Пентагоне назвали передачу F-35 Турции «политическим вопросом»
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Об этом сообщает ТАСС.
«Скажу вам, что это политический вопрос, который будет решаться в Белом доме и затем в конгрессе, а не в командовании боевого применения ВВС», — сказал он.
Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдёт альтернативы в связи с решением сената США исключить Турцию из программы производства F-35.
В апреле помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Турция после покупки российских ЗРК С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA. По его словам, сложившаяся ситуация может негативно сказаться на участии Турции в программе F-35.
Профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил прокомментировал НСН поставки С-400.