В Пентагоне назвали передачу F-35 Турции «политическим вопросом»

Глава командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс заявил, что передача Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 является «политическим вопросом».

Об этом сообщает ТАСС.

«Скажу вам, что это политический вопрос, который будет решаться в Белом доме и затем в конгрессе, а не в командовании боевого применения ВВС», — сказал он.

Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдёт альтернативы в связи с решением сената США исключить Турцию из программы производства F-35.

В апреле помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Турция после покупки российских ЗРК С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA. По его словам, сложившаяся ситуация может негативно сказаться на участии Турции в программе F-35.

Профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил прокомментировал НСН поставки С-400.