Лавров, Джонсон и Помпео подписали совместное заявление по случаю 50-летия подписания ДНЯО

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Россия, Великобритания и Соединённые Штаты привержены конечной цели ликвидации ядерного оружия и совместной работе над тем, чтобы международная обстановка способствовала такому прогрессу.
Лавров, Джонсон и Помпео подписали совместное заявление по случаю 50-летия подписания ДНЯО
  • ©MFA Russia Press Service
  • globallookpress.com

Об этом говорится в совместном заявлении главы российского МИД Сергея Лаврова, главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и госсекретаря США Майка Помпео.

Соответствующий документ был подписан дипломатами по случаю 50-летия с момента подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Мы по-прежнему привержены конечной цели ликвидации ядерного оружия, как это изложено в ДНЯО, и привержены совместной работе над тем, чтобы международная обстановка способствовала такому прогрессу», — говорится в сообщении.

Все стороны также выразили «неизменную приверженность сохранению и углублению этого наследия для будущих поколений».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия будет стремиться к достижению цели всеобщего ядерного разоружения.

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