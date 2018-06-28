Антонов заявил о намерении России стремиться ко всеобщему ядерному разоружению

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия будет стремиться к достижению цели всеобщего ядерного разоружения. Об этом он сказал на конференции по случаю 50-летия открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Госдепе США.
Антонов заявил о намерении России стремиться ко всеобщему ядерному разоружению
  • ©Bai Xueqi
  • globallookpress.com

По словам Антонова, Россия на основе двусторонних соглашений с США и в одностороннем порядке внесла весомый вклад в ядерное разоружение, уменьшив размеры своего ядерного потенциала на 85%.

Он добавил, что Москва «в четыре раза сократила количество нестратегических ядерных вооружений» и «перевела такое оружие в категорию неразвёрнутого, сосредоточив его в пределах национальной территории».

«Россия и далее будет стремиться к достижению цели всеобщего ядерного разоружения — мы подтверждали это на самом высоком уровне», — приводит его слова РИА Новости.

Антонов отметил, что дальнейший прогресс в деле ядерного разоружения можно обеспечить только в случае необходимых усилий со стороны всех заинтересованных государств. 

«Попытки же добиться этой цели без участия ядерных стран и вопреки их законным интересам безопасности чреваты разбалансировкой действующих разоруженческих механизмов ООН и ослаблением режима ДНЯО», — сказал он.

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